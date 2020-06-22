İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZA-1
Kazaya karışan taksi bariyerlere saplandı.
22.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:49
Kazaya karışan taksi bariyerlere saplandı. Taksideki yaralılar çıkarılmaya çalışılıyor.
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN Kağıthane TEM Bağlantı yolu Nurtepe mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada taksi ok gibi bariyerlere saplandı. Taksi şoförü ve kadın yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA