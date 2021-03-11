Kağıthane'de taciz iddiasına dayak
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Kağıthane'de taciz iddiasına dayak

11.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:39
Kağıthane'de taciz iddiasına dayak

KAĞITHANE'de çocuklara tacizde bulunduğu öne sürülen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü.

KAĞITHANE'de çocuklara tacizde bulunduğu öne sürülen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, bir süredir çocukları taciz ettiği öne sürülen kişiyi takip etmeye başladı. Şüpheli kişi, elinde poşetlerle sokakta ilerlerken mahalle sakinleri peşinden koşmaya başladı.

Yakalanan şüpheli kişi, sokak ortasında dövüldü. Mahalle sakinleri, şüpheli kişiyi döverken bir yandan da cep telefonu kamerası ile kaydetti.

 


Kağıthane'de taciz iddiasına dayak
Kağıthane'de taciz iddiasına dayak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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