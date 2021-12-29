İSTANBUL-KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
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İSTANBUL-KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KAĞITHANE'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Çağlayan Mahallesi, Okul Caddesi üzerinde uzun zamandır park halinde olduğu öğrenilen 34 CJU 782 plakalı otomobilde meydana geldi. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

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