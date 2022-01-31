İSTANBUL-KAĞITHANE'DE GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNANLAR KOMŞULARI TARAFINDAN KURTARILDI

KAĞITHANE'de gecekonduda yangın çıktı. Evde bulunan iki kişi komşuları tarafından kurtarırken, gecekondu sahibi kadın itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Yangın, saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Sorgun Sokak'ta bulunan gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gecekonduda bulunan 2 kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Gecekondunu sahibi olduğu öğrenilen kadın ise ekiplerin çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti.

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