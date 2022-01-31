İstanbul Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Gölcük Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Gecekonduda kimsenin bulunmadığı sırada çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.