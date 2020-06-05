İSTANBUL KAĞITHANE'DE FUTBOL SAHASINDA KILINAN CUMA NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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İSTANBUL KAĞITHANE'DE FUTBOL SAHASINDA KILINAN CUMA NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kağıthane'de, Örnektepe Futbol Kulübü'nün futbol sahasında koronavirüs önlemleri uygulanarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma namazı kılındı.

05.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:45

Kağıthane'de, Örnektepe Futbol Kulübü'nün futbol sahasında koronavirüs önlemleri uygulanarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma namazı kılındı. Futbol sahasında kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, bugün ikinci Cuma namazı kılındı. Kağıthane Örnektepe'de birçok vatandaş, Cuma namazını kılmak için Örnektepe Futbol Kulübü'nün futbol maçlarını oynadığı Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri'ndeki sahaya geldi. Tesis girişinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelen vatandaşların kimlik kontrolünü yapıp çantalarını aradı. Maskesiz gelenlere de tesisin girişinde maske verildi. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadeleri sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlenen yerlere sererek futbol sahasında Cuma namazı kıldı. Futbol sahasında kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.

İSTANBUL KAĞITHANE'DE FUTBOL SAHASINDA KILINAN CUMA NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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