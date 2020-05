İSTANBUL Kağıthane'de berber ve kuaförler denetlendi

Kağıthane'de berber ve kuaförler denetlendiBurçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/- KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KADEMELİ OLARAK BERBERLER, KUAFÖRLER, GÜZELLİK SALONLARI VE AVM'LERİN FAALİYETE GEÇECEĞİ DUYURULUNCA HAZIRLIKLAR BAŞLADI.

Kağıthane'de berber ve kuaförler denetlendi

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/- KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KADEMELİ OLARAK BERBERLER, KUAFÖRLER, GÜZELLİK SALONLARI VE AVM'LERİN FAALİYETE GEÇECEĞİ DUYURULUNCA HAZIRLIKLAR BAŞLADI. BELEDİYE EKİPLERİ İLÇEDE BULUNAN TÜM İŞLETMELERİ 11 MAYIS ÖNCESİ DEZENFEKTE ETMEYE BAŞLADI. Kağıthane Belediyesi İş Güvenliği Uzmanları ve Zabıta ekipleri de berber ve kuaförleri denetleyerek hijyen seti dağıtımı yaptı.

KUAFÖR VE BERBERLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok işyeri kapatılmıştı. Salgınla mücadelede rakamlar düşmeye başlayınca normalleşme sürecinin de ilk adımları atılıyor. Açıklanan normalleşme planına göre, 11 Mayıs Pazartesi günü kuaför, berber ve güzellik salonları hizmet vermeye başlayacak. Kağıthane Belediyesi ilçede meslek kuruluşlarına kayıtlı tüm kuaför ve berberleri dezenfekte etmeye başladı. Ayrıca zabıta ekipleri ve iş güvenliği uzmanları da denetimlerini sürdürüyor.

'İLK KURALIMIZ SOSYAL MESAFE OLACAK'

Alınan önlemler hakkında bilgiler veren Kağıthane Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Kuşçu, en önemli kuralın sosyal mesafe olacağının altını çizdi. Kuşçu, 'Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kağıthane Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemlerini yapacağız. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeye uyulup uyulmadığını kontrol etmek için zabıta ekiplerimizle beraber denetimlerimizi sürdüreceğiz. Berberlerde randevu sistemine geçilecek. Müşteriler lütfen randevu alarak gelsinler hem kendilerini hem berberleri zor durumda bırakmasınlar. İçerideki koltuk sayısı kadar müşteri alınmayacak. Birer koltuk boşluk olacak şekilde alınacaklar. Personeller maskesiz çalışmayacak. İşyeri hijyenine çok dikkat edecekler. Her işlemden sonra eller, aletler ve ortam kesinlikle dezenfekte edilecek' şeklinde konuştu.

'ENSE FIRÇASI, USTURA VE JİLET KULLANMAYACAĞIZ'

Kağıthane'de berber salonu işleten Cemal İskender, müşterilerin sağlığı ve hijyeni için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. İskender, 'Önlemlerimizi aldık. Her şey bundan sonra tek kullanımlık olacak. Artık randevu sistemine geçtik. Aramadan gelen müşterileri almayacağız. Sosyal mesafeye dikkat ettik. Koltuk aralıkları birer kişi boşluk olacak şekilde ayarlandı. Ense fırçası, sakal fırçası, jilet, ustura kullanmayacağız. Her müşteriden sonra kullandığımız aletleri ve koltukları dezenfekte edeceğiz. Girişe yeni bir stant koyduk. Ateş ölçerimiz ve dezenfektanlarımız var. Her gelen müşterinin ateşini ölçeceğiz. Kullandığımız her şey tek kullanımlık olacak. Önlükler, maskeler ve havlular tek kullanımlık olacak şekilde paketlendi. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA