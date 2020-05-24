İSTANBUL Kağıthane'de 65 yaş üstü park ve bahçelere akın etti
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İSTANBUL Kağıthane'de 65 yaş üstü park ve bahçelere akın etti

Kağıthane'de 65 yaş üstü park ve bahçelere akın ettiOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? RAMAZAN Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

24.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:53

Kağıthane'de 65 yaş üstü park ve bahçelere akın etti

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? RAMAZAN Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 65 yaş üstü vatandaşlarsa birinci günde kendilerine ayrılan saatlerde dışarıya çıktı. Güzel havanın da etkisiyle 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelerde hava aldı. Kağıthane Belediyesi de park ve bahçelere gelen 65 yaş üstü vatandaşları hem uyardı hem de ikramda bulundu.

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanırken 65 yaş üstü vatandaşlarsa kendilerine ayrılan saatlerde bayramın birinci gününü dışarıda geçirdi. Park ve bahçelere akın eden 65 yaş üstü vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Güzel bir gün geçiren vatandaşlar renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kağıthane Belediyesi'de park ve bahçelere gelen 65 yaş üstü vatandaşlara hem koronavirüs tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu hem de ikramlarda bulundu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'de yaşlı vatandaşların yanına gelerek bayramlarını kutladı.

BAŞKAN ÖZTEKİN : 'BÜYÜKLERİMİZİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ'

Yaşlı vatandaşları Hasbahçe'de ziyaret eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bu bayramda yaşlı vatandaşları yalnız bırakmak istemediklerini söyledi. Yaşlı vatandaşların açık havanın tadını çıkardığını belirten Başkan Öztekin, 'Bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimatıyla bugün büyüklerimiz park ve bahçelerde vakit geçiriyorlar. Biz de bugün onları yalnız bırakmayalım istedik. Sosyal mesafe ve maskeyi de kullanarak sevdikleriyle buluşmaları adına imkan sağlamış olduk. Burada maske ve dezenfektan ihtiyacı olanlara ikram ediyoruz. Bugün bayram, lokum da ikram ettik her birisine. Ellerin öpüyoruz, gönülden ellerinden öpüyoruz. Önümüzdeki bayramlarda da Allah bir arada olmayı nasip etsin. Bugün bütün park, bahçe ve meydanlarımız büyüklerimize açık. Dilediklerince kullanabilirler. Havada bugün oldukça iyi ve güneşli. Az önce ziyaret ettiğim vatandaşlar güneşleniyor veya gölgede oturuyor. Onlar içinde farklı bir gün oldu, farklı bir bayram oldu' ifadelerini kullandı.

KUVVET : 'DOĞAYLA BULUŞUP NEFES ALIYORUZ'

Haftada bir kere dışarı çıkmanın kendilerine çok iyi geldiğini belirten 68 yaşındaki Muharrem Kuvvet, 'Haftada bir kere dışarı çıkıyoruz. Bu çok iyi oldu. Doğayla buluşup nefes alıyoruz. Hasbahçe'ye gelip tur atıyoruz. Spor yapıyoruz. Sağ olsunlar belediyemizin ikramları var, birbirimizle bayramlaştık' şeklinde konuştu.

'BİZİ UNUTMADIKLARI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

65 yaşındaki Mustafa Ocak, Kağıthane Belediyesi'nin ikramları sayesinde unutulmadıklarını anladığını söyledi. Dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu belirten Ocak, 'Evde çok bunaldık. Haftada bir kere dışarı çıkmak çok iyi geliyor. Bugün bizim bayramımız aslında, çifte bayram yapıyoruz. Böyle ikramları görünce mutlu oluyoruz. Bizim gibi yaşlıları unutmadıkları için mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

İSTANBUL Kağıthane'de 65 yaş üstü park ve bahçelere akın etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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