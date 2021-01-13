İstanbul, kadınlar ve erkekler EuroBasket elemelerinde iki gruba ev sahipliği yapacak
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İstanbul, kadınlar ve erkekler EuroBasket elemelerinde iki gruba ev sahipliği yapacak

13.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:29
İstanbul, kadınlar ve erkekler EuroBasket elemelerinde iki gruba ev sahipliği yapacak

İstanbul, 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (Women's EuroBasket 2021) Elemeleri ve 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri'nde iki grupta oynanacak maçlara ev sahipliği yapacak.

İstanbul, 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (Women's EuroBasket 2021) Elemeleri ve 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri'nde iki grupta oynanacak maçlara ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Women's EuroBasket 2021 ve EuroBasket 2022'de şubat ayındaki eleme maçlarının oynanacağı şehirlerin kesinleştiğini duyurdu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2021 Elemeleri'nde Sırbistan ve Litvanya ile beraber bulunduğu E Grubu'nun kalan 2 maçına İstanbul ev sahipliği yapacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak maçlarda 4 Şubat Perşembe günü ay-yıldızlı ekip, Litvanya'yla karşılaşacak. 6 Şubat Cumartesi günü ise Sırbistan-Litvanya müsabakası oynanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 Elemeleri'nde Hırvatistan, İsveç ve Hollanda ile birlikte yer aldığı D Grubu'nun son 4 maçı da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda 20 Şubat Cumartesi günü Türkiye-İsveç ve Hırvatistan-Hollanda, 22 Şubat Pazartesi günü ise Türkiye-Hırvatistan ve İsveç-Hollanda karşılaşmaları olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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