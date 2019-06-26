İSTANBUL - KADIN TURİSTE KAPKAÇ GÜVENLİK KAMERASINDA

FATİH'te yaşlı turist kadınları hedef alan kapkaççı gözaltına alındı. Fatih Nişanca Mahallesi'nde yaşlı bir kadın turistin çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda kapkaççının Alaattin A. olduğunu belirledi. Ekipler şüphelinin, 7 kapkaç, 2 yağma, 1 evden hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi. Alaattin A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında 3 iş yerinden hırsızlık ve yağma suçlarından da geçmişte kaydının bulunduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla Alaattin A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Alaattin A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik kamerası)

-Alaattin A. ve bir arkadaşının bir apartmandaki görüntüsü

-Alaattin A.'nın yaşlı kadın turisti kapkaç yapması

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul