Kadın cinayeti; Yargıtay bozdu, yerel mahkeme müebbeti 20 yıl hapse indirdi

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da 2017 yılında silahla ateş ederek eşi Asiye Aykan'ı (40) öldüren, Mehmet Yılmaztürk'ü (51) de ağır yaralayan sanık Yılmaz Aykan (46) yerel mahkemece müebbet ile 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin maktul ile Yılmaztürk'ün arasındaki HTS kayıtlarını dikkate almadığını belirterek kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada sanık Yılmaz Aykan haksız tahrik indirimleriyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2018 yılında hazırlanan iddianamede, sanık Yılmaz Aykan'ın 27 Kasım 2017 tarihinde Üsküdar'da Mehmet Yılmaztürk'ün şoförlüğünü yaptığı servis aracı içindeki Asiye Aykan'a ruhsatsız tabancayla birden fazla ateş ettiği anlatıldı. Silahlı saldırıda Asiye Aykan hayatını kaybederken servis şoförü Mehmet Yılmaztürk ise ağır yaralandı. İddianamede sanık Yılmaz Aykan'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken Yılmaztürk'e karşı işlediği "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

YEREL MAHKEME ÖNCE MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI

YARGITAY 'HTS KAYITLARI EKSİK' DEDİ

ÖLDÜRMENİN HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ

MÜŞTEKİNİN EŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

CEZADA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

AVUKATLARA NAMUSSUZ DİYE SESLENEN BİR KATİL İÇİN İNDİRİM UYGULANDI"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Avukat Maviş Aydın, "Her zamanki gibi yine mahkemece katil koca için haksız tahrik indirimi uygulanarak daha önce verilen müebbet hapis cezası süreli hapis cezasına çevrildi. Mahkeme salonunda avukatlara bile dönüp 'Namussuz' diye seslenen bir katil için iyi hal indirimini uygulayan mahkeme, bu sefer eski kararında dahi direnmeyerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hem iyi hal indirimi hem de haksız tahrik indirimi uygulayarak 20 yıl süreli hapis cezası verdi. Mahkemelerden son zamanlarda başka kararlar beklemiyoruz ne yazık ki" dedi. Avukat Aydın, karara itiraz edeceklerini de vurguladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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