İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 7-8 Mayıs İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kadıköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mayıs İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...
Kadıköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
KADIKÖY SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: DUMLUPINAR MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.05.2025 15:34:09
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.05.2025 21:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185