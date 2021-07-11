İSTANBUL-KADIKÖY-EMİNÖNÜ SEFERİNİ YAPAN YOLCU VAPURUNDAN DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI
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İSTANBUL-KADIKÖY-EMİNÖNÜ SEFERİNİ YAPAN YOLCU VAPURUNDAN DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundaki bir yolcu denize düştü.

Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundaki bir yolcu denize düştü. Denize düştüğü fark edilmeyen kişiyi arkadan gelen yolcu motorundan can simidi atılarak kurtarıldı.

Olay bugün 16: 30 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Eminönü seferini yapan şehir hatları vapurundan henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen yolcu, yine Kadıköy-Eminönü seferi yapan yolcu motoruna alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişi, can simidi atılıp motora alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişinin kurtarılma çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL-KADIKÖY-EMİNÖNÜ SEFERİNİ YAPAN YOLCU VAPURUNDAN DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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