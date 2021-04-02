KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

KADIKÖY'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un birçok ilçesinde kurulan kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Emin Ali Paşa Caddesi oldu. Ekipler evrak kontrolü yaparken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Yolculara da sosyal mesafe, maske takımı konusunda uyarılar yapıldı.

KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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