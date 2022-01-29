İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI - Haberler
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İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADIKÖY Moda Sahili'nde içinde 2 kişinin bulunduğu tekne sürüklenerek kıyıya çarptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY Moda Sahili'nde içinde 2 kişinin bulunduğu tekne sürüklenerek kıyıya çarptı. Teknede bulunan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, 21.00 sıralarında Kadıköy Moda Sahili açıklarında meydana geldi. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu Engin Kaptan- 3 adlı tekne bilinmeyen bir nedenle sürüklenerek kıyıya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri teknede bulunan iki kişiyi kurtardı.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kadıköy, İtfaiye, Moda, Güncel, Haber

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