İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI (1)

KADIKÖY Moda Sahili'nde içinde 2 kişinin bulunduğu tekne sürüklenerek kıyıya çarptı. Teknede bulunan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, 21.00 sıralarında Kadıköy Moda Sahili açıklarında meydana geldi. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu Engin Kaptan- 3 adlı tekne bilinmeyen bir nedenle sürüklenerek kıyıya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri teknede bulunan iki kişiyi kurtardı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel