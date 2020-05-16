İSTANBUL-KADIKÖY'DE SAHTE İLAÇ OPERASYONU KAMERADA Haber: Ali Ablay / İstanbul DHA Kadıköy ve Ataşehir'de üç ayrı adrese operasyon yapan polis, 819 bin adet sahte ilaç, 85 kilo etken madde ve 630 bin adet kapak, şişe ve prospektüs ele geçirdi.

Haber: Ali Ablay/ İstanbul DHA Kadıköy ve Ataşehir'de üç ayrı adrese operasyon yapan polis, 819 bin adet sahte ilaç, 85 kilo etken madde ve 630 bin adet kapak, şişe ve prospektüs ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kadıköy ve Ataşehir'de üç ayrı adrese baskın yapan polis, çok sayıda sahte ilaç, etken madde, kapak, şişe ve prospektüs ele geçirdi. Kaçakçılıkla Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Mayıs tarihinde Kadıköy ve Ataşehir'de üç ayrı adrese yapılan baskında cinsel, akciğer ve bazı hastalıklarda kullanılan 819 bin adet sahte ilaç, 85 kilo etken madde, 630 bin adet kapak, şişe ve prospektüs ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet D. ve Yasin K., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Haklarında, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sorgulanan Mehmet D. ve Yasin K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

Kaynak: DHA