İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ - Haberler

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İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADIKÖY'DE bir grup Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto etti.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'DE bir grup Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto etti.

Kadıköy, Süreyya Operası'nın önünde öğle saatlerinde toplanan Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi bir grup Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, "Rus savaş karşıtlarının dediği gibi, bu savaş Putin'in savaşı, Rusyalıların değil. Kalbimiz ve dayanışmamız Ukrayna halkının yanındadır." ifadeleri yer aldı. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Protesto, Kadıköy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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