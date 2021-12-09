Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Kadıköy'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde, drone destekli denetim yaptı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, dronedan aldıkları görüntülerle tespit etti. Denetimlerde kurallara uymayan 4 sürücüye emniyet kemerini takmamaktan 144 TL den toplamda 576 TL para cezası kesildi. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet