Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi - Haberler
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Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi

Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde trafik ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde trafik ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Kadıköy'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde, drone destekli denetim yaptı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, dronedan aldıkları görüntülerle tespit etti. Denetimlerde kurallara uymayan 4 sürücüye emniyet kemerini takmamaktan 144 TL den toplamda 576 TL para cezası kesildi. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.


- İstanbul
Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi

Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi

Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi

Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi

Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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