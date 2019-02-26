İstanbul-Kadıköy'de 2 Otomobil Alev Alev Yandı
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHAKadıköy'de iki hurda otomobil alev alev yandı.
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Kadıköy'de iki hurda otomobil alev alev yandı.
Yumurtacı Abdi Bey Caddesi'nde park halinde olan iki hurda otomobilde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlara su sıkarak, yangını kontrol altına aldı.
Kaynak: DHA