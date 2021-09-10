İSTANBUL-KADEM'DEN BALIKESİR'DEKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU - Haberler
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İSTANBUL-KADEM'DEN BALIKESİR'DEKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIN ve Demokrasi Derneği(KADEM), Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende bir kadının zincire vurulduğu gösteriye ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KADIN ve Demokrasi Derneği(KADEM), Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende bir kadının zincire vurulduğu gösteriye ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki efelerin gösterisi sırasında bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp, zincire bağlandı. Efeler, kadını zincirden kurtarırken, siyah çarşafın altından ise beyaz elbiseleriyle çıkan kadın, Türk bayrağıyla protokole poz verdi. Gösteriyle Edremit'in esareti ve kurtuluşunun anlatılmasının amaçlandığı belirtildi. Gösteriyi düzenleyen komite hakkında soruşturma başlatılırken, KADEM üyeleri, "Hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından savcılığa şikayet dilekçesi sundular. Dilekçede, "Alenen inançları gereği kapalı kıyafetler tercih eden Türk kadınları aşağılanmış, hakir görülmüş, şeref ve saygınlıkları ayaklar altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KADEM üyeleri adına Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı'nın yaptığı basın açıklamasında, "Bu ülkedeki milyonlarca örtülü kadına hayatı zindan eden, onların hayallerini çalan, tam da bu zihniyettir. Gerçek bir özgürleşme için, kendisi gibi düşünüp yaşamayan insanları hor görüp aşağılayan bu çağdışı zihniyetin ortadan kalkması şarttır. Toplumsal barışın sağlanması da bu köhne zihniyetin en azından saygı duyma eşiğini aşmasıyla mümkün olabilecektir" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL-KADEM'DEN BALIKESİR'DEKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU

İSTANBUL-KADEM'DEN BALIKESİR'DEKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU

İSTANBUL-KADEM'DEN BALIKESİR'DEKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU

İSTANBUL-KADEM'DEN BALIKESİR'DEKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU

İSTANBUL-KADEM'DEN BALIKESİR'DEKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU

İSTANBUL-KADEM'DEN BALIKESİR'DEKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU
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