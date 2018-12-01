İstanbul Kabin Ekibi Yanlışlıkla 'Slide'ı Patlatınca Kazablanka Uçağı 3 Saat Rötar Yaptı

Atatürk Havalimanı'nda Fas Kraliyet Havayolları'nın(Royal Air Maroc) İstanbul-Kazablanka seferine hazırlanan uçağında, kabin ekibinden bir personel, yanlışlıkla, yolcuların acil çıkışlarında kullandıkları 'slide' adı verilen şişme kaydırak sistemini patlattı. Teknik ekibin yaptığı incelemeden sonra patlayan 'slide' toplandı. Kazablanca seferinin aynı uçakla yapılabilmesi için 63 yolcunun uçuşu iptal edildi. Uçak, 3 saatlik rötarın ardından kalktı.

Fas Kraliyet Havayolları'nın AT910 sefer sayılı Kazablanka-İstanbul seferini yapan 767-300 tipi yolcu uçağı saat 16.45'de Atatürk Havalimanı'na indi. Yolcuların uçaktan inmesinin ardından aynı uçağın bu kez 17.45'deki İstanbul-Kazablanka uçuşu için hazırlıklar başladı. Bu sırada bir kabin memuru, yanlışlıkla acil durumlarda yolcuların tahliye edilmesini sağlayan 'slide' sistemini patlattı. Uçağa gelen teknik ekip, yaptıkları incelemenin ardından patlayan şişme botu topladı.

63 YOLCUNUN UÇUŞU İPTAL EDİLDİ

Acil çıkış kapılarındaki bir slide sistemi devre dışı kalan uçağın Kazablanka uçuşunu yapabilmesi için uçaktan yolcu indirilmesine karar verildi. Bunun üzerine 276 yolcudan 63'ünün uçuşu iptal edildi. Fas Kraliyet Havayolları'nın AT911 sefer sayılı Kazablanka seferi 213 yolcusuyla 20.45'de gerçekleşti.

YOLCULAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan uçuşu iptal edilen yolcular ise havayolu şirketi yetkilileri tarafından otellere yerleştirildi. 63 yolcunun ilk uçakla Kazablanka'ya gönderileceği öğrenildi.

SLİDE SİSTEMİ

Slide sistemi, kalkış öncesinde yaşanabilecek acil duruma hazırlık amacıyla kabin ekibi tarafından hazır hale getirilir. Tahliye başladığında acil çıkış kapıları açıldığında slide patlayarak şişer. Yolcular bunun üzerinden kayarak uçağı terk eder.

Slide'ın patlama nedenleri arasında teknik arızanın yanı sıra yanlışlıkla aktif hale getirilmesi de yer alıyor. 'Slide'ı patlayan uçağın o sistemi sökülüyor. Yetkili teknisyenler tarafından katlanan slide, özel kutusuna yerleştiriliyor.