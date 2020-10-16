İstanbul, İzmir ve Ankara için hafta sonu (Cumartesi) hava durumu! Yağmur mu yağacak? Meteoroloji hava durumu nasıldır?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu birçok ilin hava durumu için uyarı verdi. Özellikle Marmara Bölgesi'nde bazı yerlerde yağış bekleniyor. Peki İstanbul 17 Ekim Cumartesi hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu tahminleri nelerdir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı tahminlere göre hafta sonu bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'e yağmur gelecek mi?

GENEL HAVA DURUMU

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ 17 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) Balıkesir'in batı kıyı (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç), Çanakkale'nin güney (Ezine, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ 17 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) İzmir'in kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 17 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 17 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İSTANBUL : 18°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İZMİR : 19°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 17 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ANKARA : 11°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

Kaynak : www.mgm.gov.tr