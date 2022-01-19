İstanbul, İzmir ve Ankara'da okullar tatil mi, tatil değil mi? Bugün 19 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir ve Ankara'da okullar tatil mi ilan edildi?

Son dakika yapılan açıklamaya göre 52 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, İstanbul, İzmir ve Ankara'da okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'da okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da 19 Ocak tatil mi olacak? 20 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 52 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da okullar tatil mi? Bugün 19 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir ve Ankara'da okullar tatil mi ilan edildi?

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 52 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara'da yer almamaktadır. Yani bugün 19 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da okullar tatil olmayacaktır. İstanbul, İzmir ve Ankara ile ilgili valilikten veya bakanlıktan okul tatili hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Bunun dışında aşağıda isimlerini paylaştığımız 52 ilimizde yarın (daha doğrusu bugün 19 Ocak Çarşamba günü) okullar tatil ilan edilmiştir.

BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

DİYARBAKIR

HATAY

ŞANLIURFA

KONYA

ARTVİN

GİRESUN

RİZE

TOKAT

ORDU

GAZİANTEP

MALATYA

KÜTAHYA

BOLU

ELAZIĞ

ÇANKIRI

BİNGÖL

KARABÜK

ADIYAMAN

BİLECİK

BURDUR

UŞAK

KASTAMONU

MUŞ

NİĞDE

ADANA

OSMANİYE

BAYBURT

KARAMAN

SİVAS

KİLİS

TUNCELİ

GÜMÜŞHANE

TOKAT

NEVŞEHİR

YOZGAT

BURSA

KAYSERI

TRABZON

DENIZLI

DÜZCE

SINOP

KIRŞEHİR

ISPARTA

AKSARAY

KAHRAMANMARAŞ

AFYONKARAHİSAR

SAKARYA

ERZURUM

MERSİN

SAMSUN

BİTLİS

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