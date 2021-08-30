İstanbul-İzmir otoyolunda kaza: 1 yaralı
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İstanbul-İzmir otoyolunda kaza: 1 yaralı

İstanbul-İzmir otoyolunda kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı, sürücü yaralandı.

İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı, sürücü yaralandı.

Kaza, İstanbul-İzmir otoyolunun İstanbul istikametinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. 112, itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri olay yerine gelerek kazaya müdahale ettiler. Ekipler, yaralıyı araçtan çıkaran hastaneye sevk etti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

(Mehmet Mercan/İHA)

İstanbul-İzmir otoyolunda kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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