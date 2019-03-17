İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 65 kilometrelik bölümü daha açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugün İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahını hizmete açacak.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 65 kilometrelik bölümü daha açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugün İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahını hizmete açacak.

Kaynak: Dunya.com

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