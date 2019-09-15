İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 35 milyon araç geçti

15.09.2019 13:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle 4 Ağustos'ta tüm etapları hizmete açılan ve İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu bugüne kadar 35 milyon araç kullandı" açıklamasında bulundu.