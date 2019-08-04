İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi makam aracıyla gerçekleştirdi
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi makam aracıyla gerçekleştirdi.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi makam aracıyla gerçekleştirdi
Kaynak: İHA
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20:04 İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi makam aracıyla gerçekleştirdi