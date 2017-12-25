İstanbul-İzmir Otoyolu Karacabey'e Güç Katacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, dünyada yapımı süren 10 büyük projeden biri olan İstanbul-İzmir otoyolunun ilçeye güç ve değer katacağını bildirdi.



Otoyolda incelemelerde bulunan Özkan, burada yaptığı açıklamada, İstanbul-İzmir Otoyolu projesinin dünyada devam eden 10 büyük projeden biri olduğunu söyledi.



Özkan, hükümetin gerçekleştirdiği önemli projelerden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu projesi çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Karacabey bir taraftan Çanakkale, bir taraftan İzmir diğer taraftan İstanbul ve Ankara yollarının kesiştiği noktada stratejik bir özelliğe sahip. İstanbul-İzmir Otoyolu giriş ve çıkışlarının da Karacabey'den gerçekleşmesi vesilesiyle Karacabey-Bursa etabının da önümüzdeki yıl sona ermesi sonucu Karacabeyli vatandaşlarımız büyük bir hizmete ve fırsata kavuşmuş olacak." diye konuştu.



Proje sona erdiğinde Karacabey'den İstanbul'a ulaşımın 1,5 saatte, İzmir'e ulaşımın ise 2 saatte gerçekleşeceğini vurgulayan Özkan, Karacabey'in adeta İstanbul'a komşu kapısı olacağını aktardı.



İstanbul-İzmir Otoyolu ile çok kısa zamanda büyük şehirlere ulaşım sağlanacağını dile getiren Özkan, bulundukları yörede yetişen tarımsal ürünlerin pazarlamasında da büyük bir avantaj elde edeceklerine değindi.



Özkan, İstanbul Kadıköy'deki bir manav ya da market, Bayrampaşa haline gideceği süre içinde birçok aracıyı aradan çıkartarak Karacabey'e gelip üreticilerden direkt alışveriş yapma imkanını elde edebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Karacabey çiftçimiz, ürün deseni noktasında yapacağı çalışmalar neticesinde büyük pazarlar açısından avantaj teşkil etmiş olacak. Bölgemizde tarımsal sanayi firmaları da var. Bu noktada, süt konusunda faaliyet gösteren önemli markalar var. Onlar da adeta Türkiye'nin nüfusunun yarısı gibi büyük bir nüfusa çok kısa bir süre içinde ulaşması, lojistik maliyetlerinin minimuma inmesi noktasında avantaj teşkil edecek. Bu noktada da bundan sonra bu sektörlere yatırım yapmak isteyen firmalar Karacabey'i tercih edecek. Yatırımcılar açısından Karacabey adeta cazibe merkezi olacak. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese Karacabeyliler adına teşekkür ediyorum."