İstanbul-İzmir Otoyolu havadan görüntülendi (2) - BURSA

İstanbul-İzmir Otoyolu havadan görüntülendi (2) - BURSA

İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos'ta hizmete açılacak.

1.08.2019 17:22
İstanbul-İzmir Otoyolu havadan görüntülendi (2) - BURSA

İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos'ta hizmete açılacak.

Kaynak: AA
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