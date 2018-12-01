İstanbul-İzmir Arası Yolculuk Süresi Kısalıyor

İzmir ile İstanbul arasındaki yolculuğu 9 saatten 3,5 saate indirecek otoyol projesinde, İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan Kemalpaşa-Saruhanlı etabı ulaşıma açıldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu yap-işlet-devret projesinde İzmir'deki Kemalpaşa Kavşağı ile Manisa'daki Saruhanlı Kavşağı arasındaki 49 kilometrelik bölüm, bugün kullanıma sunuldu. Bu etapla birlikte aynı güzergahta ortalama 1 saat süren yolculuk, yaklaşık 35 dakikaya indi.

Otoyolu kullanan sürücülerden Kadir Yıldırım, AA muhabirine, aynı zamanda yola çıktıkları ve eski yolu kullanan arkadaşıyla telefonla görüştüğünü belirterek, "Henüz Saruhanlı'ya girmemiş. Aramızda yaklaşık 20 dakikalık fark oluşmuş. Yol inanılmaz yakınlaşmış. Önceden ışıklarda, şehir içinde çok fazla zaman kaybediyorduk." dedi.

Sibel Karakullukçu ise otoyolu çok beğendiğini, en kısa zamanda diğer etapların da kullanıma açılmasını istediğini belirtti.

Motosiklet sürücüsü Onat Selçuk ise "Motosiklet için asfalt çok önemli. Sarsılmadan yolculuk ettim. Sürenin kısalması çok işimize yarayacak. 5-6 saatten fazla süren yolculuğun 3,5 saate inmesi çok güzel." diye konuştu.

"Dört gözle bekliyoruz"

Bursa'dan İzmir'e geldiğini belirten tır sürücüsü Oktay Ömeroğlu da yolu çok beğendiğini ifade etti.

Ömeroğlu, "Tesadüfen yola girdik ama iyi ki girmişiz. Böyle bir yolu deneyimleme fırsatı yakaladık. Ağır vasıta şöförleri olarak bu yolu kullanmamız büyük bir avantaj. Yolun tamamının açılmasını dört gözle bekliyoruz. Çünkü sürekli yollardayız. Güvenli sürüş bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğundaki proje, Anadolu Otoyolu üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağı'ndan 2,5 kilometre sonra bir köprülü kavşakla başlayarak İzmir Çevre Yolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda son buluyor.