İstanbul Maratonu'yla beraber 'İstanbul' iyi şeylere simge olmayı hedefliyor!

Bu yıl 41'nci kez düzenlecek ve 3 Kasım'da koşulacak, "İstanbul Senin, Durma Koş" sloganıyla start alacak Vodafone İstanbul Maratonu için Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı. Toplantıda sırasıyla Onur, Çintay, Deegan ve İmamoğlu, birer konuşma yaptı. Vodafone CEO'su Deegan'ın konuşmasını Türkçe yapması ve maratonun bu yıl 41'ncisinin düzenlenmesine atfen, "41 kere maşallah" demesi, toplantının renkli anı oldu.

VODAFONE CEO'SUNDAN "41 KERE MAŞALLAH" VURGUSU

İmamoğlu da konuşmasına, "Güzel düşüncelerini bizim gibi hissettirerek aktarması gerçekten çok mutlu etti beni" diyerek, Deegan'a teşekkürlerini iletti. Konuşmasına, "Arkadaşlarım teknik bilgileri ve rakamsal verileri paylaştılar. Ben, temennide bulunmak istiyorum" diyerek başlayan İmamoğlu, "Bütün bu sayıların, katılımların, tabii ki sponsor rakamlarının seneye en az iki katına çıkmasını dilemek olacak temennim. Bu yaklaşımla, dünyanın en iyi maratonlarından birisi olması konusunda da elimizden geleni yapacağız. İstanbul'un bana göre uluslararası anlamda en değerli spor aktivitesini, en değerli markasını konuşuyoruz. Bu markayı çok daha yukarılara taşımak hedefimizin altını çiziyorum. Bu markamızın yanına, başka branşlarda başka marka yarışmaları katmamız gerektiğinin de altını çizelim" dedi.

İSTANBUL'A 3 ATLETİZM PİSTİ KAZANDIRACAĞIZ

İstanbul'un her konuda en iyisini hak eden bir kent olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul, tariflenmesi en kolay, dünyanın neresine giderseniz gidin, söylediğinizde herkesin gözünün parladığı bir kent. Çünkü, binlerce yıllık tarihin emaneti. Belki binlerce yıl önce burada koşular, yarışlar yapılıyordu; hala yapılıyor. 1000 yıl sonra da 2000 yıl sonra da yapılmasını istiyoruz. Böyle büyük geleneklerin yaratıldığı kaç kent vardır dünyada? Çok azdır. Bu bakımdan, tüm evrensel değerlerimizle sürece bakıyoruz. Bu evrensellik, sporun dili açısından da olmazsa olmaz" diye konuştu.

Atletizmin sporun en temel branşlarından birisi olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Olimpiyat yarışmaları da zaten atletizm sporu çevresinde şekillenir. O bakımdan biz, atletizme ayrı bir önem vereceğiz. Hem bu koşuya hem de bunun simgesel olarak tüm İstanbul'da yaygınlaşmasını, toplum tarafından içselleştirilmesini sağlayacağız. Bence bu konuda İstanbul fakir kaldı. Örneğin, atletizm pisti konusunda gerçekten fakir bir şehiriz. Arkadaşlarıma söyledim; hızlıca 1'nci, 2'nci ve 3'ncü bölgede, ki en az bir tanesinin Avrupa Şampiyonası'nın da yapılacağı standartlara sahip olması konusunda kararlılığımız net. Bu 3 tane atletizm pistini İstanbul'a hızlıca kazandırmamız lazım. Bu branşın gelişmesi ve spor kulüplerinin bu brança ilgi göstermesini sağlayarak, aslında İstanbul'da olmasını çok istediğimiz olimpiyatların da İstanbul'a verilmesi konusunda gerekçelerimizi güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİ UNUTMADI

"Türkiye, bulunduğu konum gereği, dünyanın en özel noktalarından birine sahip" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 kıtaya yerleşmiş bir ülkeyiz biz. Boğazın bir tarafı Asya, bir tarafı Asya. Bu, dünyada başka bir yerde yok. Dolayısıyla tüm iyi şeylere simge olmak zorundayız; barışa, huzura, demokrasiye, özgürlüğe… Bu manada tümüyle Türkiye'mizin güneyinde yaşanan sorunların bir an önce bitmesini, Suriye ve çevresine barış gelmesini diliyoruz. Barış için mücadele eden ve hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Umuyorum, bu bölgedeki kaos bir an önce biter, hep beraber barış için mücadele ederiz. Bu anlamda bu koşunun, barışa büyük bir mesaj vermesini istiyorum. Yani Asya'dan Avrupa'ya geçerken tüm dileklerimiz barış için olsun. Elbette ki dünyanın barışı için de olsun. Bu iki kıta arasındaki koşu, aynı zamanda İstanbul'un enerjisini yansıtsın. 'İstanbul Senin' cümlesiyle başlıyor olması, benim için çok değerli. Çünkü, yeni dönemin en önemli karakterini yansıtıyor."

"BELEDİYE BAŞKANLARINI MARATONA DAVET ETTİM"

İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanın, şehrin her anını sahiplenerek yaşamasını istediğini vurgulayan İmamoğlu, "İstanbul Maratonu, bu anlamda demokrasinin de simgesi. 'Asya'dan Avrupa'ya ben de koşmak istiyorum' diyen, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın her yerinden insanı bu koşuya davet ediyorum. Dün ve evvelsi gün, dünyanın farklı yerlerinden gelen belediye başkanlarına, C40 diye tanımlanan toplantıda, önümüzdeki senenin İstanbul Maratonu'nu bir arada koşmak istediğimi belirttim. Dünyanın en değerli şehirlerinin belediye başkanlarını burada ağırlamak istediğimi söyleyip, davetimi şimdiden yaptım. Diliyorum bu kapsayıcılık ve tavır, İstanbul'un her maratonunda var olur ve devam ettirilir. Uluslararası boyutunu hızlandırıyoruz. Dünyada, adı en ön saflarda geçen maratonların olduğu kentlerin temsilcileriyle, belediye başkanlarıyla görüşmeleri başlattık. Biz de bu konuda tüm girişimlerde bulunacağız. İstanbul'un bu değerli markasını büyüteceğiz. Türkiye'nin her yerinde bir motivasyona dönüşmesini sağlamış olacağız. Burada da lokomotif vazifemizi yerine getireceğiz" dedi. İmamoğlu, konuşmasının sonunda İstanbullulara şu müjdeyi verdi: "Yakın zamanda, toplamda 5 milyon metrekareye ulaşan bir kent ormanının 1,5 milyon metrekaresini şehir yaşamımıza kazandıracağız. Alibeyköy Barajı'nın hemen yanında. Orada da 26 Ekim'de bir koşumuz olacak. Bu koşuya da bir geleneksellik kazandırıp, her yıl tekrarlanmasını özellikle istediğimi belirtmek istiyorum."

BU YIL KATILIM REKORU KIRILACAK

İBB, 3 Kasım Pazar günü, yılın en büyük spor etkinliğine 41'nci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek 41. İstanbul Maratonu'nda binlerce çipli sporcunun yanı sıra, yüz bini aşan İstanbullu koşacak. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma unvanını taşıyan Vodafone İstanbul Maratonu'nda bu yıl 37 bin çipli koşucunun katılımıyla rekor kırılması bekleniyor. Halk koşusunda da 120 bin sporseveri buluşturması beklenen İstanbul Maratonu'nda, 9 bin görevli maratona katılanlara hizmet verecek. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2012 yılında "Altın Kategori unvanı alan maratonda bu yıl ilk kez "Pace Kapıları" uygulaması da hayata geçirilecek. Uygulanacak bu yeni sistem, koşucuların tempo tutmada destekçisi olacak.

ŞAMPİYONLAR YARIŞACAK

Dünyanın en iyi 38, Avrupa'nın ise en iyi 17 maratonundan biri olan İstanbul Maratonu'nda bu sene son dört yılın şampiyonları da bir araya gelecek.2015 yılı şampiyonu Elias Kemboi Chelimo, 2016 yılı şampiyonu Evans Kiplagat, 2017 yılında ipi göğüsleyen Abraham Kiprotich ve 2018 yılında parkur rekoruyla ilk sırayı alan Felix Kimutai arasında kıyasıya mücadele yaşanacak.

