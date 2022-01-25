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İstanbul İtfaiyesi hamile kadını doğuma yetiştirdi

İstanbul İtfaiyesi hamile kadını doğuma yetiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul İtfaiyesi yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ambulanstaki hamile bir kadını doğuma 5 dakika kala hastaneye yetiştirdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul İtfaiyesi yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ambulanstaki hamile bir kadını doğuma 5 dakika kala hastaneye yetiştirdi.

İstanbul'da hamile bir kadın, doğumunun başlaması üzerine ambulans çağırdı. Ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalınca hamile kadının imdadına İstanbul İtfaiyesi yetişti. Ekipler hamile kadını doğuma 5 dakika kala Arnavutköy Devlet Hastanesine yetiştirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Ambulans, kar, Yerel, Haber

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