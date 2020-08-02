İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKESİZ MESAFESİZ BAYRAM YOĞUNLUĞU
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İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKESİZ MESAFESİZ BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalan vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek kendilerini İstiklal Caddesi'ne attı.

02.08.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:37

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalan vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek kendilerini İstiklal Caddesi'ne attı. Ancak koronavirüs tehdidine karşı yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar halen maske takmazken kimilerinin ise maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekti.

Kurban Bayramını İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar havanında güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini evlerinden dışarı attı. Kimi vatandaşlar piknik yapmak için kent ormanlarına giderken kimi vatandaşlarda yüzmek için plajlara akın etti. Bunun yanı sıra bazı vatandaşların tercihi ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Beyoğlu'nda alışveriş yapan vatandaşlar caddeyi doldururken sosyal mesafe kuralını ise unuttu. İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay turu yapmak isteyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak tramvaya binmek için birbirleriyle yarıştığı anlar ise kameralarca kaydedildi.

MASKESİZ, SOSYAL MESAFESİZ CADDE TURU

Beyoğlu Kaymakamlığı Hıfzısıhha İlçe Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz giriş yasaklanmıştı. Ancak koronavirüs tehdidine karşı yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar halen maske takmazken kimilerinin ise maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekti.

HEM KENDİ SAĞLIKLARINI HEM BİZİM SAĞLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATIYORLAR

İstiklal Caddesi'nin hayli kalabalık olduğunu belirten Yusuf Emre Yılmaz,"Gaziosmanpaşa'dan gezmeye geldik, bir bakalım dedim. Ancak hayli kalabalık. Maskemizi taktık. Takmayanlarda var. Onlar hem kendi sağlıklarını hem ailelerinin sağlıklarını düşünmüyorlar. Takmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKESİZ MESAFESİZ BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

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