İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE KORKUTAN KALABALIK Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti. İstiklal Caddesi'nde dolaşanların arasında maske takmayan kişilerin olduğu görüldü.

Koronavirüs tehdidine karşı yapılan tüm uyarılara rağmen hafta sonunun tadını çıkarmak için İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşların kimi hiç maske takmazken kimilerinin de maskeyi uygun şekilde kullanmadığı görüldü. Cadde'de sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı anlar da görüntülendi.

Kaynak: DHA