İSTANBUL-İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu - Haber
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, DHA, Güncel

İSTANBUL-İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu

İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştuİSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan 'İstanbul'u Koşuyorum' serisinin 2020'deki ilk yarışı, Kadınlar Günü Etabı ile başladı.

08.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:00
İSTANBUL-İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu

İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan 'İstanbul'u Koşuyorum' serisinin 2020'deki ilk yarışı, Kadınlar Günü Etabı ile başladı. Kadıköy de düzenlenen yarışta İstanbullu yaklaşık 1000 kadın, Dünya Kadınlar Günü için koştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 2016'dan bu yana 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliği düzenliyor. Her etabı, İstanbul'un sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2020'de, yeni etapları ile katılımcılara yeni deneyimler yaşatacak.

İstanbul'u Koşuyorum'un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşuldu. Yaklaşık 1000 kadının katıldığı koşu 10 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

KOŞUYA KATILAN TÜM KADINLARA HATIRA MADALYASI HEDİYE EDİLDİ

Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen çipli koşuda startı; İsper Genel Müdürü Ayşe Banu Saraçlar, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Aslanoğlu eşi Aslı Aslanoğlu ve Spor İstanbul'un kadın yöneticileri verdi. Yarışta Genel Klasman Kategorisi'nde 41.12 dakikalık derecesi ile Damla Çelik bitiş çizgisine ilk ulaşan kadın koşucu oldu. 42.26 dakikalık derecesi ile Gamze Altunbaş ikincilik kürsüsüne çıkarken, 45.34 dakikalık derecesi ile Müge Daştan yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Isınma egzersizleriyle başlayan etkinlik İstanbul'u Koşuyorum Serisi 'Kadınlar Günü Özel Etabı' soğuma egzersizleriyle son buldu. Etkinliğin sonunda günün anısına tüm katılımcılara hatıra madalyası dağıtıldı.

2020'DE YENİ ETAPLAR

Bu yıl 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Kadınlar Günü koşusu ile başlarken, seri koşular Caddebostan Etabı, Üsküdar Etabı, Bakırköy Etabı, Tarihi Yarımada Etabı ve Kent Ormanı Etabı Gazi Koşusu ile devam edecek.

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haber
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Özkoç Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Gülben Ergen Alpaslan Özmol Nilperi Şahinkaya
Spor Podolski Okan Buruk Rıza Çalımbay İsmail Kartal Arda Kardeşler
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: İSTANBUL-İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:25:42. #1.14#