İstanbul Valiliği'nden tanker arızasıyla ilgili açıklama

İSTANBUL Valiliği boğazda yaşanan tanker arızasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde AHMET TELLİ isimli tankerin makine arızası yaşaması nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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