İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

İSTANBUL merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, dini istismar eden DEAŞ, HTŞ gibi Terör örgüt üyelerine İstanbul, Manisa ve Hatay'da bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı