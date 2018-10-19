İstanbul İstanbul-Gaziantep Arasındaki Hırsızlık Hattı Polis Tarafından Çökertildi

*Polis 1150 kilometre takip etti; 17 çalıntı otomobili buldu

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul'da bir çalıntı otomobilin izini Gaziantep'e kadar süren polis 17 çalıntı otomobil ele geçirildi. Çalınan araçların TIR'lara yüklenerek Gaziantep'e götürülüp parçalandığı tespit edildi. Büyük bölümü parçalara ayrılmış otomobiller tekrar İstanbul'a getirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de 3 Eylül 2018 tarihinde operasyon düzenleyen polis ekipleri çalıntı bir otomobille dolaşan İbrahim S.'yi gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren polis İstanbul-Gaziantep bağlantılı çalıntı otomobil hattını ortaya çıkardı.

POLİS 1150 KİLOMETRE TAKİP ETTİ

Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri üzerinde çalıntı otomobil bulunan bir TIR'ı takibe aldı. Polis ekiplerinin takipi 1150 kilometre sonra Gaziantep'de bir tamirhanede bitti. Polis tarafından takip edildiklerinden haberi olmayan şüpheliler araçları indirerek bir tamirhaneye soktu.

3 KATLI TAMİRHANEYE BASKIN YAPILDI

Bu gelişmenin ardından bir süre 3 katlı tamirhaneyi izlemeye başlayan polis ekipleri önceki gün işyerine baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan Muharrem E.(30), Burhan A.(58) ve Şakir K.(29) gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada ise 17 çalıntı otomobil ele geçirildi.

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERİ SÖKÜP HASARLI SÜSÜ VERMİŞLER

Oto hırsızlık büro amirliği tarafından yapılan inceleme sonucu hırsızların çaldığı özellikle son model otomobilleri bazı parçalarını sökerek hasarlı gibi gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu araçları daha sonra TIR'lara yükleyerek Gaziantep'e kadar götürdükleri burada parçalayarak yedek parça haline getirdikleri öğrenildi. İstanbul'a getirilerek sorgulanan şüpheliler işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.