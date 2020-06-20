İSTANBUL-İSTANBUL'DA YILIN İLK 5 AYINDA 7 BİN 788 YANGIN ÇIKTI
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA YILIN İLK 5 AYINDA 7 BİN 788 YANGIN ÇIKTI

En çok Esenyurt, en az ise Adalar'da yangın çıktı.

20.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:07

En çok Esenyurt, en az ise Adalar'da yangın çıktı.

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) İstanbul'da 2020 yılının ilk beş aylık döneminde, 7 bin 788 yangın çıkarken, bunların yüzde 67,9'u Avrupa Yakası, yüzde 32,1'i ise Anadolu Yakasında görüldü. Anadolu Yakasında en fazla yangın Pendik'te, Avrupa yakasında ise Esenyurt'ta çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerinden yararlanarak hazırladığı Haziran 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni'ni yayınladı. Bültende şu sonuçlara yer verildi:

"İstanbul'da 2020 yılının ilk beş aylık döneminde, 7 bin 788 yangın gerçekleşirken, bunların yüzde 67,9'u Avrupa, yüzde 32,1'i Anadolu yakasında görüldü. Anadolu yakasında en fazla yangın Pendik'te, Avrupa yakasında ise Esenyurt'ta meydana gelirken; Adalar, Şile ve Bakırköy en az yangın yaşanılan ilçeler oldu. Yangına ortalama müdahale süresi 5 dakika 23 saniye olarak kaydedildi. İlk beş aylık dönemde, en fazla ocak, en az yangın mayıs ayında gerçekleşti. Toplam yangınların yüzde 34,3 sigara nedeni ile meydana geldi. Sigara ve elektrik yangınları, toplam yangınların yaklaşık yüzde 65'ini oluşturdu. 123 istasyonda, 4 bin 244 profesyonel ve 361 gönüllü itfaiyecinin hizmet verdiği İstanbul'da, 3 bin 640 kişiye bir profesyonel itfaiyeci düşüyor"

GEÇEN YILIN İLK 5 AYINA GÖRE YÜZDE 2 AZALMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da, 2019 yılında toplam 22 bin 543 yangın meydana geldi. 2019 yılı ilk beş aylık döneminde bu sayı 7 bin 980 olarak kaydedildi. 2020 yılının ilk beş ayında meydana gelen toplam yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 7 bin 788 olarak kaydedildi. 2019 yılında İstanbul'daki yangınların yüzde 69,7'si Avrupa yakasında, yüzde 30,3'ü ise Anadolu yakasında meydana geldi. 2020 yılının ilk beş aylık döneminde, Anadolu yakasındaki 2 bin 502 yangın toplam yangınların yüzde 32,1'ini; Avrupa yakasındaki 5 bin 286 yangın ise yüzde 67,9'unu oluşturdu. 2020 yılının ilk beş aylık döneminde, Anadolu yakasında en fazla 341 yangın ile Pendik, en az 22 yangın ile Adalar'da gerçekleşti. Avrupa yakasında, en fazla 409 yangın ile Esenyurt, en az 81 yangın ile Bakırköy'de meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

YANGIN NEDENİ OLARAK SİGARA İLK SIRADA

Yapılan açıklamada yangınların en çok sigaradan çıktığı belirtilerek,"2020 yılının ilk beş aylık döneminde, sigara nedeni ile 2 bin 670 (toplam yangınların yüzde 34,3'ü), elektrik nedeni ile 2 bin 382 (toplam yangınların yüzde 30,6'sı) ve kasıt nedeni ile 552 (toplam yangınların yüzde 7,1'i) yangın meydana geldi. Çocukların ateşle oynaması ile 128 (yüzde 1,6) ve parlama nedeni ile 120 (yüzde 1,5) yangın çıktı. Sigara yangınlarında en fazla Küçükçekmece (191), Arnavutköy (173) ve Gaziosmanpaşa (159) ilçeleri yer aldı. Sigara yangınlarının en az görüldüğü ilçeler ise Adalar (4), Silivri (13) ve Şile (15). Bu yılın ilk 5 ayında en fazla sigara yangını Ziya Gökalp (Başakşehir-76) ve İnönü (Küçükçekmece-47) mahallerinde oldu. Bu mahallelerin dışında Halkalı Merkez'de (Küçükçekmece) 46, Aydınlı'da (Tuzla) 44 ve Güvercintepe (Başakşehir) mahallesinde 43 yangın geçekleşti" denildi.

2020'NİN İLK 5 AYINDA KİLOMETREKAREYE ORTALAMA 1,5 YANGIN

Yapılan açıklamada 2020 yılının ilk 5 ayında kilometrekareye ortalama 1,5 yangın düştüğü belirtilerek,"İstanbul'da 2019 yılında kilometrekareye düşen ortalama yangın sayısı 4,2 olurken, 2020 yılının ilk beş ayında 1,5 oldu. 2019 yılında, ilçe düzeyinde kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Fatih (67,9), Gaziosmanpaşa (55,4) ve Güngören (52); en az yangının görüldüğü ilçeler ise Şile (0,2), Çatalca (0,3) ve Silivri (1,2) olarak kaydedildi. 2020 yılına gelindiğinde, kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Gaziosmanpaşa (24,6), Fatih (22,8) ve Beyoğlu (18,7); en az yangının görüldüğü ilçeler ise Çatalca (0,1), Şile (0,1) ve Silivri (0,3) olarak sıralandı" denildi.

İTFAİYE ARACININ YANGINA ORTALAMA MÜDAHALE SÜRESİ 5 DAKİKA 23 SANİYE

Yapılan açıklamada itfaiye aracının yangına ortalama müdahale süresinin detayları da yer aldı. O detaylar, "İtfaiye aracının yangına ortalama müdahale süresi en fazla olan ilçeler Şile (8 dakika 2 saniye), Silivri (7 dakika 39 saniye), Beykoz (7 dakika 25 saniye) ve Çekmeköy (7 dakika 22 saniye) oldu. Ortalama müdahale süresi Adalar'da 2 dakika 49 saniye, Fatih'te 3 dakika 45 saniye, Güngören'de 4 dakika 6 saniye ve Bahçelievler'de 4 dakika 22 saniye olarak gerçekleşti. 2020 yılının ilk beş aylık döneminde en fazla yangın ocak ayında (1860), en az yangın mayıs ayında(1148) gerçekleşti. 2019 yılının ilk beş aylık döneminde ise en fazla yangın mart ayında (1863), en az yangın şubat ayında(1344) gerçekleşti. Ayrıca 2019 yılında, 4 bin 966 konut, 179 fabrika ve bin 630 araç yangını meydana geldi. 2019 yılının ilk beş aylık döneminde 2 bin 258 konut yangını meydana gelirken, 2020 yılı ilk beş aylık döneminde yüzde 11 azalışla 2 bin 4 oldu. Fabrika yangını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalışla 59 olarak gerçekleşti. Orman fundalık yangını ise yüzde 53 artışla 29 olarak kaydedildi" olarak sıralandı.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA YILIN İLK 5 AYINDA 7 BİN 788 YANGIN ÇIKTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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