Yerel Seçimler Öncesi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal Arasında Kritik Görüşme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım Tuzla'daki evine geçti.

YILDIRIM VE UYSAL, BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi bir araya geldi.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 6 SAAT SÜRDÜ

Adı AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olarak geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal İstanbul'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti.

HER İKİ İSİM DE HERHANGİ BİR AÇIKLAMADA BULUNMADI

Görüşmeye ilişkin her iki isim de bir açıklama yapmadı. Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım Tuzla'daki evine geçti.