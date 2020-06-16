İSTANBUL-İSTANBUL'DA 'YENİ NORMAL' DENETİMLERİ; 3 BİN 241 İŞLETME DENETLENDİ
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da dün akşam yapılan 'Yeni normal' denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.
16.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:13
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da dün akşam yapılan 'Yeni normal' denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Vali Yerlikaya Yeni normal denetimlerinde, Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil 3 bin 241 işletmenin denetlendiğini, 41 işyerine cezai işlem uygulandığını ve 102 konaklama tesisinin 4'üne işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.
Kaynak: DHA