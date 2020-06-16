İSTANBUL-İSTANBUL'DA 'YENİ NORMAL' DENETİMLERİ; 3 BİN 241 İŞLETME DENETLENDİ İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da dün akşam yapılan 'Yeni normal' denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da dün akşam yapılan 'Yeni normal' denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Vali Yerlikaya Yeni normal denetimlerinde, Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil 3 bin 241 işletmenin denetlendiğini, 41 işyerine cezai işlem uygulandığını ve 102 konaklama tesisinin 4'üne işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: DHA