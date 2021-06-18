İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER
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İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özgür EREN İSTANBUL DHAİstanbul'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Özgür EREN İSTANBUL DHA

İstanbul'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiyeköy'de yollar göle dönerken, çoğu kişi su birikintilerinden atlayarak geçmek zorunda kaldı.

İstanbul'da yağmur bugün de etkili oldu. Mecidiyeköy'de aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Su birikintilerinden kaçmak isteyenler ise atlayarak ilerlemek zorunda kaldı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER
İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER
İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER
İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER
İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER
İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER
İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER
İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER
İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER
İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER
İSTANBUL'DA YAĞMUR ; SU BİRİKİNTİLERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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