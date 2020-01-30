: İstanbul-istanbul'da yağmur etkili oluyor

30.01.2020 05:59 | Son Güncelleme: 30.01.2020 06:03

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu