İstanbul-istanbul'da yağmur etkili oluyor
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.
30.01.2020 05:59 | Son Güncelleme: 30.01.2020 06:03
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
Kaynak: DHA