İstanbul-istanbul'da yağmur etkili oluyor
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İstanbul-istanbul'da yağmur etkili oluyor

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.

30.01.2020 05:59 | Son Güncelleme: 30.01.2020 06:03
İstanbul-istanbul'da yağmur etkili oluyor

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ DHA

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Kaynak: DHA

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: İstanbul-istanbul'da yağmur etkili oluyor
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