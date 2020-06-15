İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYO
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYO

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul'daki 22 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonu yaptı.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYO
15.06.2020 07:50 | Son Güncelleme: 15.06.2020 07:57

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul'daki 22 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonu yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Daha önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik olarak sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli, Diyarbakır, Şanlıurfa ile İstanbul'da Fatih başta olmak üzere 22 ilçede yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri ile polis helikopteri de katıldı. Polis ekipleri, koçbaşıyla açtıkları kapılardan girdikleri adreslerde arama yaptı. 

BAĞCILAR'DA 1 GÖZALTI

Adreslerde arama yapıldığı esnada özel harekat timleri de uzun namlunu silahlarla sokak başlarında önlem aldı. Operasyon kapsamında narkotik timleri, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan bir daireye baskın yaptı. Adreste polis uzun süre arama yaparken 1 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine götürüldü. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildiği öğrenildi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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