İstanbul-istanbul'da tramvay seferlerinde arıza; duraklarda yoğunluk oluştu
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İstanbul-istanbul'da tramvay seferlerinde arıza; duraklarda yoğunluk oluştu

TOPKAPI-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

13.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:41
İstanbul-istanbul'da tramvay seferlerinde arıza; duraklarda yoğunluk oluştu

- TOPKAPI-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstanbul-istanbul'da tramvay seferlerinde arıza; duraklarda yoğunluk oluştu
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