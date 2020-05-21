İSTANBUL-İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK

İSTANBUL'da toplu ulaşımda bu sabah da yoğunluk yaşandı.

21.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:34

İSTANBUL'da toplu ulaşımda bu sabah da yoğunluk yaşandı. Metrobüs, otobüs ve tramvayda yoğunluk yaşanırken yolcular da kalabalıktan şikayet etti.

Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından İstanbul'da dün trafikte yoğunluk yaşanmıştı. Bugün de trafikte yoğunluk gözlendi. Cevizlibağ durağında bu sabahta yoğunluk yaşandı. Metrobüs durağının kalabalık olduğu görüldü. Metrobüslerden çok sayıda yolcu indiği görülürken, işe gitmeye çalışan İstanbullular ise kalabalıktan şikayet etti. Cevizlibağ tramvay durağında da yolcu sayısının çok olduğu görüldü. Durakta bekleyenlerin ve metrobüsten inenlerin ise sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

"HER HALDE BUGÜN 1.5 MİLYON İNSAN VARDIR"

Metrobüsten inen bir kadın toplu taşımanın çok kalabalık olduğunu belirtti.

Emre Kılınç, "Dün baya bir kalabalık, trafik vardı, insanlar dışarıdaydı. Bu sabah düne nazaran daha az insan var dışarıda. Normale göre kalabalık "dedi. Mustafa Özbek, "Toplu taşıma çok kalabalık. Ben de kendime göre başka bir çözüm ürettim. Toplu taşımaya binmek istemiyorum, çok kalabalık tramvay, metrobüs, otobüs. Bu yüzden vatandaş kendi çaresini bulmaya çalışıyor. Normalde toplu taşıma kullandığım zaman toplamda yarım saatte sürüyordu yolum. Bununla 45 dakika sürüyor ama en azından daha güvenli olduğu için bunu tercih ediyorum" şeklinde konuştu. Mehmet Üstündağ ise, "Herhalde bugün 1.5 milyon insan vardır, baya bir kalabalık var" dedi.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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