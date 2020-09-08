İSTANBUL-İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA SOSYAL MESAFESİZ AYAKTA YOLCULUK-2 Küçükçekmece
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA SOSYAL MESAFESİZ AYAKTA YOLCULUK-2 Küçükçekmece

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı.

08.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. Sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü. Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti. Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA SOSYAL MESAFESİZ AYAKTA YOLCULUK-2 Küçükçekmece

Kaynak: DHA

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