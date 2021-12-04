İSTANBUL-İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ve EL KaideHAD'a OPERASYON 10 GÖZALTI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL-İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ Deaş ve EL Kaide/HAD'a OPERASYON: 10 GÖZALTI

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da 7 ilçede silahlı terör örgütü DEAŞ ve EL Kaide/HAD'ye yönelik operasyon düzenlendi. 13 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.