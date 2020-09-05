İSTANBUL-İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU 6 GÖZALTI
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU 6 GÖZALTI

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden çeşitli kurum ve kuruluşları hackemeye çalışarak örgütsel faaliyet yürüten Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

05.09.2020 09:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 09:19

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden çeşitli kurum ve kuruluşları hackemeye çalışarak örgütsel faaliyet yürüten Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik yapılan operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan ve sosyal medya üzerinden çeşitli kurum ve kuruluşların hesaplarını hackleyerek örgütsel propaganda yapan kişilere yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Suriyeli 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilere yönelik yapılan operasyon polis kameralarıyla kaydedildi.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU 6 GÖZALTI

Kaynak: DHA

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